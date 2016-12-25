Суперлига: результаты 11-го тура, турнирная таблица

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Киевский "Будивельник" продолжает лидировать в чемпионате Украины по баскетболу.

"Будивельник" набрал хорошую форму и остается лидером БК Будивельник

В рамках 11-го тура23-го и 25-го декабря состоялось девять матчей.

"Будивельник" на выезде сумел переиграть "Днепр", а "Химик" одержал уверенную победу над "Политехником", тем самым вернув себе вторую строчку в турнирной таблице.

Во второй игровой день "Днепр" справился с "Черкасскими Мавпами", но первые два места остались за "Будивельником" и "Химиком", которые также победили.

Результаты матчей тура (23-25 декабря)

"Запорожье-ZOG" – "Черкасские Мавпы" - 86:92 (19:23, 20:22, 24:24, 23:23)

"Политехник" - "Химик" - 77:106 (19:26, 12:23, 30:27, 16:30)

"Днепр" – "Будивельник" - 59:74 (15:22, 22:24, 10:14, 12:15)

"Кремень" - БИПА - 73:62 (20:14, 11:13, 18:18, 22:17)

"Политехник" - БИПА - 76:90 (24:27, 19:15, 24:30, 9:18)

"Днепр" - "Черкасские Мавпы" - 82:55 (22:13, 22:18, 19:14, 19:10)

"Запорожье" - "Будивельник" - 74:89 (21:23, 28:18, 6:21, 19:27)

"Кремень" - "Химик" - 63:89 (19:17, 12:17, 13:23, 19:32)

"Волыньбаскет" - "Николаев" - 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23)

Турнирная таблица

ФБУ

Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.