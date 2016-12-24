Суперлига: результаты 11-го тура, турнирная таблица

Киевский "Будивельник" продолжает лидировать в чемпионате Украины по баскетболу.
"Будивельник" на выезде сумел переиграть "Днепр", а "Химик" одержал уверенную победу над "Политехником", тем самым вернув себе вторую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что у южненской команды сыграно на два матча меньше, чем у киевлян и днепрян.
Результаты матчей тура (23 декабря)
"Запорожье-ZOG" – "Черкасские Мавпы" - 86:92 (19:23, 20:22, 24:24, 23:23)
"Политехник" - "Химик" - 77:106 (19:26, 12:23, 30:27, 16:30)
"Днепр" – "Будивельник" - 59:74 (15:22, 22:24, 10:14, 12:15)
"Кремень" - БИПА - 73:62 (20:14, 11:13, 18:18, 22:17)
Турнирная таблица
Следующие поединки чемпионата Украины состоятся завтра, 25-го декабря.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.ZN.UA