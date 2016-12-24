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Суперлига: результаты 11-го тура, турнирная таблица

24 декабря в 15:12

Киевский "Будивельник" продолжает лидировать в чемпионате Украины по баскетболу.

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"Будивельник" на выезде переиграл "Днепр"
ФБУ
В рамках 11-го тура украинской Суперлиги 23-го декабря состоялось пять матчей.

"Будивельник" на выезде сумел переиграть "Днепр", а "Химик" одержал уверенную победу над "Политехником", тем самым вернув себе вторую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что у южненской команды сыграно на два матча меньше, чем у киевлян и днепрян.

Результаты матчей тура (23 декабря)

"Запорожье-ZOG" – "Черкасские Мавпы" - 86:92 (19:23, 20:22, 24:24, 23:23)

"Политехник" - "Химик" - 77:106 (19:26, 12:23, 30:27, 16:30)

"Днепр" – "Будивельник" - 59:74 (15:22, 22:24, 10:14, 12:15)

"Кремень" - БИПА - 73:62 (20:14, 11:13, 18:18, 22:17)

Турнирная таблица

123
ФБУ

Следующие поединки чемпионата Украины состоятся завтра, 25-го декабря.

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Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Суперлига Будивельник баскетбол Химик
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