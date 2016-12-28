Суперлига: "Кривбасс" обыграл "Волыньбаскет"

Криворожцы одержали победу с почти двукратным преимуществом.

"Кривбасс" вышел на четвертое место в таблице ФБУ

"Кривбасс" уверенно обыграл "Волыньбаскет" в формально выездном, а по факту домашнем матче 11-го тура

Команда Валерия Плеханова проиграла первую четверть с разницей в три очка, однако в последующих десятиминутках просто снесла соперника с паркета.

Финальное преимущество "Кривбасса" составило 35 очков, а самым результативным игроком стал Анатолий Шундель, набравший 16 баллов.

"Волыньбаскет" - "Кривбасс" - 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)

"Волыньбаскет": Рудаков (13 очков + 8 подборов), Коцько, Моторчук (8), Тимощук (6 + 5 потерь)

"Кривбасс": Шундель (16 очков + 4 передачи), Мальчевский (12), Липовцев (12), Бояркин (11 + 5 подборов + 10 передач + 5 перехватов).

После этой победы "Кривбасс" вышел на четвертое место в турнирной таблице Суперлиги, имея равное количество очков с БИПА.

Турнирная таблица

ФБУ

Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.