Суперлига: "Будивельник" разобрался с "Днепром" в центральном матче тура

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Состоялись очередные поединки чемпионата Украины.

"Будивельник" победил дважды XSport

В рамках 14-го тура9, 10 и 12 февраля состоялись восемь матчей.

Две подряд победы удалось одержать "Будивельнику", в том числе над "Днепром" в центральном поединке тура. "Химик" встречался с "Николаевым" и сумел забросить практически в два раза больше очков, чем соперник. Лидером турнирной таблицы является "Будивельник", который опережает "Химик" на два очка.

Результате матчей тура

"Волыньбаскет" - "Политехник" - 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)

"Запорожье" - "Будивельник" - 75:77 (24:16, 26:23, 13:20, 12:18)

"Химик" - МБК "Николаев" - 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)

"Днепр" - "Черкасские Мавпы" - 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)

"Днепр" - "Будивельник" - 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)

"Запорожье" - "Черкасские Мавпы" - 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16)

БИПА - "Николаев" - 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)

"Волыньбаскет" - "Кремень" - 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)

Турнирная таблица

ФБУ

Напомним, ранее стало известно, что в Украине состоится "Матч всех звезд" баскетбольной Суперлиги.