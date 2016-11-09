Степаненко считает, что "Шахтер" может выиграть Лигу Европы

Полузащитник "горняков" поделился мнением о перспективах команды в еврокубковом сезоне.

Степаненко уверен, что у "Шахтера" есть шансы на победу в турнире ФК Шахтер

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко считает, что "горнякам" под силу выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

"Любая команда может выиграть Лигу Европы или Лигу чемпионов не самым звездным составом, только за счет того, что в этом сезоне у команды хорошо идет игра. Конечно, "Шахтер" может выиграть Лигу Европы!

У нас подобраны футболисты хорошего уровня, и команда показывает зрелищный футбол. Сейчас забиваем достаточное количество мячей и в обороне стараемся играть надежно. В совокупности это говорит о том, что у нас есть шансы выиграть Лигу Европы. У каждого футболиста есть мечта выиграть европейский трофей, но для этого нужно очень много работать", - сказал Степаненко.

Также полузащитник прокомментировал сенсационный вылет "Шахтера" из квалификации Лиги чемпионов: "Мне кажется, что поражение от "Янг Бойз" - это нелепая случайность. Мы очень серьезно работали и готовились к этой команде. На выезде мы создали моментов восемь, и доходило до смешного, когда мяч не залетал в ворота из самых убойных позиций. Да, для нас это был настоящий подзатыльник, но если посмотреть на ответную игру, то видно, что нам не хватало забитого мяча, который бы придал уверенности, и тогда победу мы бы точно не упустили. Да, допустили ошибки в обороне, но нет ни одной команды, которая их не совершает за 90 минут игры".

Напомним, на групповом этапе Лиге Европы "Шахтер" одержал четыре победы в четырех матчах и досрочно гарантировал себе первое место в группе.