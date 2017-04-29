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Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Кличко – Джошуа

29 апреля в 13:30

Первой леди Киева Наталье Кличко выпала почетная миссия перед главным боем года.

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Бой состоится сегодня
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Жена Виталия Кличко Наталья исполнит гимн Украины перед титульным поединком между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и Владимиром Кличко (64-4, 53 КО).

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Для меня большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечором", - написала Наталья.

Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Бой экс-чемпиона мира Владимира Кличко и Энтони Джоуша состоится, сегодня, 29 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли".

На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

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Напомним, ранее Кличко и Джошуа устроили "дуэль взглядов".

По материалам: XSport.ua
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Тэги Кличко Украина бой бокс
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