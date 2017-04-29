Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Кличко – Джошуа

Первой леди Киева Наталье Кличко выпала почетная миссия перед главным боем года.
Об этом она сообщила в своем Instagram.
"Для меня большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечором", - написала Наталья.
Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.
Бой экс-чемпиона мира Владимира Кличко и Энтони Джоуша состоится, сегодня, 29 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли".
На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.
Напомним, ранее Кличко и Джошуа устроили "дуэль взглядов".XSport.ua