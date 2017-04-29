Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед боем Кличко – Джошуа

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Первой леди Киева Наталье Кличко выпала почетная миссия перед главным боем года.

Бой состоится сегодня facebook.com

Жена Виталия Кличко Наталья исполнит гимн Украины перед титульным поединком между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) и(64-4, 53 КО).

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Для меня большая честь исполнить украинский национальный гимн перед величайшим боксерским вечором", - написала Наталья.

Отметим, что Наталья уже исполняла гимн Украины перед боем Кличко-младшего против Алекса Леапаи в апреле 2014 года. Тогда Владимир одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Бой экс-чемпиона мира Владимира Кличко и Энтони Джоуша состоится, сегодня, 29 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли".

На кону поединка будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super. В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

Напомним, ранее Кличко и Джошуа устроили "дуэль взглядов".