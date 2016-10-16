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Стали известны имена лучших легкоатлетов Европы 2016 года

16 октября в 16:59

В Португалии прошла торжественная церемония с вручением наград.

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Мо Фара выиграл в Рио два "золота"
BBC
В португальском городе Фуншал состоялась церемония награждения лучших легкоатлетов Европы по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Лучшим легкоатлетом континента стал британский бегун Мо Фара, который не смог посетить церемонию. В активе Фара уже третья подобная награда - ранее спортсмен становился лучшим в 2011-м и 2012-м годах. На Играх в Рио-де-Жанейро британец завоевал две золотые медали на дистанциях 10 и 5 тысяч метров.

Среди женщин лучшей стала испанка Рут Бейтиа - прыгунья в высоту, которая завоевала золото Олимпиады в 37 лет, став самой возрастной чемпионкой в истории дисциплины.

"Восходящими звездами" легкой атлетики стали бельгийка Нафиссату Тиам, ставшая олимпийской чемпионкой по семиборью в Бразилии, а также чемпион Европы в тройном прыжке Макс Хесс из Германии.

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Напомним, на Олимпиаде-2016 медали в легкой атлетике для Украины завоевали прыгун в высоту Богдан Бондаренко ("бронза") и пятиборец Павел Тимощенко ("серебро").

По материалам: iaaf.org
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Тэги Фара Бейтиа легкая атлетика Олимпиада-2016
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