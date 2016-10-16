Стали известны имена лучших легкоатлетов Европы 2016 года

В Португалии прошла торжественная церемония с вручением наград.
Лучшим легкоатлетом континента стал британский бегун Мо Фара, который не смог посетить церемонию. В активе Фара уже третья подобная награда - ранее спортсмен становился лучшим в 2011-м и 2012-м годах. На Играх в Рио-де-Жанейро британец завоевал две золотые медали на дистанциях 10 и 5 тысяч метров.
Среди женщин лучшей стала испанка Рут Бейтиа - прыгунья в высоту, которая завоевала золото Олимпиады в 37 лет, став самой возрастной чемпионкой в истории дисциплины.
"Восходящими звездами" легкой атлетики стали бельгийка Нафиссату Тиам, ставшая олимпийской чемпионкой по семиборью в Бразилии, а также чемпион Европы в тройном прыжке Макс Хесс из Германии.
Напомним, на Олимпиаде-2016 медали в легкой атлетике для Украины завоевали прыгун в высоту Богдан Бондаренко ("бронза") и пятиборец Павел Тимощенко ("серебро").iaaf.org