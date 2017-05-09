Стали известны десять команд-участниц группового этапа Лиги чемпионов

Среди них есть и украинская команда.

"Шахтер" возвращается в Лигу чемпионов ФК Шахтер

Определились первые обладатели путевок в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира – Лиги чемпионов.

Своей досрочной победой за четыре тура до конца украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" оформил чемпионство и гарантировал себе место в групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18.

Кроме "горняков", уже известны имена десять команд-участниц группового этапа турнира: "Барселона", "Реал" (Испания), "Бавария", "РБ Лейпциг" (Германия), "Челси" (Англия), "Бенфика" (Португалия), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия) и "Базель" (Швейцария).

Отметим, что всего в групповой этап попадет 32 команды. Отбор будут проводить на основе клубного рейтинга национальных ассоциаций по состоянию на конец сезона 2015/16.

Напомним, что два последних года Украину на групповом турнире Лиги чемпионов представляло киевское "Динамо".

В сезоне 2015/2016 киевляне вышли из группы, где в 1/8 финала уступили "Манчестер Сити", а в нынешнем розыгрыше подопечные Сергея Реброва не сумели преодолеть групповой барьер.

Сегодня, 9 мая, в Турине пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Монако".