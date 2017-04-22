Топ Новости
<
>

Стала известна окончательная заявка хоккейной сборной Украины на чемпионат мира

22 апреля в 09:31

Большинство хоккеистов представляют "Донбасс".

124
Первый матч сборная Украины проведет уже сегодня
ФХУ
Сборная Украины по хоккею объявила окончательный состав на матчи чемпионата мира в Дивизионе IA.

Вратари: Эдуард Захарченко ("Кременчук"), Богдан Дьяченко ("Донбасс")

Защитники: Александр Победоносцев, Владимир Алексюк, Игорь Кугут, Всеволод Толстушко (все – "Донбасс"), Дмитрий Игнатенко, Денис Исаенко, Владимир Варивода (все – "Кременчук"), Кирилл Катрич ("Кривбасс")

Нападающие: Роман Благой, Виталий Лялька, Никита Буценко, Сергей Бабинец, Дмитрий Нименко, Артем Бондарев (все – "Донбасс"), Артем Гниденко, Сергей Кузьмик, Юрий Петранговский, Дмитрий Чернышенко, Георгий Кича, Владислав Гаврик (все – "Кременчук").

Напомним, что домашний для сборной Украины чемпионат мира пройдет с 22 по 28 апреля в киевском "Дворце спорта".

Первый матч украинские хоккеисты проведут сегодня, 22 апреля, против Венгрии. Также подопечные Савицкого сыграют против Польши (23.04), Австрии (25.04), Казахстана (26.04) и Южной Кореи (28.04).

Читайте также: Экс-тренер хоккейной сборной Украины Годынюк стал скаутом нового клуба НХЛ

Ранее два игрока из российской КХЛ отказались выступать за сборную Украины на чемпионате мира.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина сборная хоккей
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...