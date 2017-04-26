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Стала известна бригада арбитров, которая обслужит бой Кличко – Джошуа

26 апреля в 09:19

Очки будет выставлять американо-пуэрториканская судейская бригада.

Джошуа Кличко бокс
Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне 29 апреля
Представлена судейская бригада, которая будет работать на поединке между Владимиром Кличко (64-4, 54 КО) и Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Как сообщает BoxingScene, рефери в ринге назначен американец Дэвид Филдс, который ранее не пересекался ни с Кличко, ни с Джошуа.

Отметим, что Филдс судит с 2000 года. За 17 лет судейской карьеры американец отработал более чем на 200 поединках, среди которых бои титульные Сергея Ковалева против Бернарда Хопкинса, Мигеля Котто с Рикардо Торресом и другие.

За судейские записки будут ответственны американцы Дон Трелла и Стив Вайсфилд, а также представитель Пуэрто-Рико Нельсон Васкес.

Поединок Кличко - Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

В последний раз Кличко-младший выходил на ринг в ноябре 2015 года, когда сенсационно уступил Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса.

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Ранее был представлен яркий промо-ролик к бою Кличко – Джошуа.

По материалам: sportarena.com
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Тэги Кличко бой бокс Джошуа
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