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"Сталь" объявила об отставке Галла

11 января в 15:00

Голландский специалист покинул каменский клуб.

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Галл возглавлял "Сталь" с мая 2016 года
ФК Шахтер
Руководство "Стали" приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Якобом Галлом, сообщает официальный сайт клуба. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Якоб Галл пришел в "Сталь" в мае прошлого года, и стал работать в тренерском штабе другого голландского функционера Эрика ван дер Меера. 10 августа ван дер Меер покинул "Сталь", а 52-летний Галл был назначен на должность главного тренера команды из Каменского.

Под руководством Галла команда выиграла только 2 из 15 матчей УПЛ при 4 ничьих и 9 поражениях.

Следующий матч чемпионата Украины "Сталь" проведет 25 февраля на выезде против донецкого "Олимпика.

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Отметим, что после 18 туров украинской Премьер-лиги "Сталь" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

По материалам: ФК Сталь
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Тэги Сталь футбол премьер-лига
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