"Сталь" объявила об отставке Галла

Голландский специалист покинул каменский клуб.

Галл возглавлял "Сталь" с мая 2016 года ФК Шахтер

Руководствоприняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Якобом Галлом, сообщает официальный сайт клуба. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Якоб Галл пришел в "Сталь" в мае прошлого года, и стал работать в тренерском штабе другого голландского функционера Эрика ван дер Меера. 10 августа ван дер Меер покинул "Сталь", а 52-летний Галл был назначен на должность главного тренера команды из Каменского.

Под руководством Галла команда выиграла только 2 из 15 матчей УПЛ при 4 ничьих и 9 поражениях.

Следующий матч чемпионата Украины "Сталь" проведет 25 февраля на выезде против донецкого "Олимпика.

Отметим, что после 18 туров украинской Премьер-лиги "Сталь" занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.