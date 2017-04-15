Стал известен состав сборной Украины по биатлону на олимпийский сезон

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Владимир Брынзак назвал состав главной биатлонной сборной.

Пидгрушная будет готовиться к Олимпиаде sport-xl.org

определилась с составом мужской и женской команд на подготовку к олимпийскому сезону 2017/2018.

Список биатлонистов, которые со средины мая приступят к тренировкам, назвал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. В женской и мужской командах по семь спортсменов, а среди биатлонисток женской сборной все четыре чемпионки Олимпийских игр-2014 в эстафете.

Состав сборной Украины на сезон 2017/2018:

Женщины: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Яна Бондарь, Надежда Белкина, Юлия Журавок и Андрей Доценко не вошли в основной состав сборной Украины. Нет в списке и Виталия Кильчицкого, у которого в прошлом сезоне возник конфликт с тренерским штабом.

Первый тренировочный сбор к олимпийскому сезону сборная Украины проведет на Тенерифе (Испания). Мужчины начнут подготовку 11 мая, женщины присоединятся спустя четыре дня.

Ранее Украина завершила чемпионат мира по биатлону с одной медалью.