Стал известен состав групп Итогового турнира ATP

Восемь лучших теннисистов мира сыграют в Лондоне.
Группа Джона Макинроя: Энди Маррей (Великобритания, 1), Стэн Вавринка (Швейцария, 3), Кеи Нисикори (Япония, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7).
Группа Ивана Лендла: Новак Джокович (Сербия, 2), Милош Раонич (Канада, 4), Гаэль Монфис (Франция, 6), Доминик Тим (Австрия, 8).
В полуфиналы выйдут по два лучших теннисиста из каждой группы. Финальный матч будет сыгран 20 ноября.
В прошлом году победителем Итогового турнира стал Новак Джокович.
Также напомним, Итоговый турнир WTA завершился победой словацкой теннисистки Доминики Цибулковой.ZN.UA