Топ Новости
<
>

Стал известен состав групп Итогового турнира ATP

7 ноября в 19:20

Восемь лучших теннисистов мира сыграют в Лондоне.

432
Состоялась жеребьевка турнира
atpworldtour.com
В Лондоне состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который стартует в воскресенье, 13 ноября. Восемь теннисистов были распределены в две группы.

Группа Джона Макинроя: Энди Маррей (Великобритания, 1), Стэн Вавринка (Швейцария, 3), Кеи Нисикори (Япония, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7).

Группа Ивана Лендла: Новак Джокович (Сербия, 2), Милош Раонич (Канада, 4), Гаэль Монфис (Франция, 6), Доминик Тим (Австрия, 8).

В полуфиналы выйдут по два лучших теннисиста из каждой группы. Финальный матч будет сыгран 20 ноября.

В прошлом году победителем Итогового турнира стал Новак Джокович.

Читайте также: Маррей стал первой ракеткой мира

Также напомним, Итоговый турнир WTA завершился победой словацкой теннисистки Доминики Цибулковой.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Итоговый турнир ATP теннис Маррей Джокович Вавринка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.58
EUR 28.37
Последние новости