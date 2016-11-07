Стал известен состав групп Итогового турнира ATP

Восемь лучших теннисистов мира сыграют в Лондоне.

Состоялась жеребьевка турнира atpworldtour.com

Группа Джона Макинроя: Энди Маррей (Великобритания, 1), Стэн Вавринка (Швейцария, 3), Кеи Нисикори (Япония, 5), Марин Чилич (Хорватия, 7).

Группа Ивана Лендла: Новак Джокович (Сербия, 2), Милош Раонич (Канада, 4), Гаэль Монфис (Франция, 6), Доминик Тим (Австрия, 8).

В полуфиналы выйдут по два лучших теннисиста из каждой группы. Финальный матч будет сыгран 20 ноября.

В прошлом году победителем Итогового турнира стал Новак Джокович. Читайте также: Маррей стал первой ракеткой мира

Также напомним, Итоговый турнир WTA завершился победой словацкой теннисистки Доминики Цибулковой.