Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе

Украинские теннисисты продолжают выступать на европейских турнирах.
Третий номер страны встречался с Денисом Истоминым из Узбекистана в рамках второго раунда и сумел одержать победу в двух сетах 7:6 (4), 6:3.
В 1/4 финала соперником Стаховского будет победитель встречи Александр Недовесов (Казахстан) - Ян-Леннард Штруфф (Германия).
В парном разряде турнира в четвертьфинале ракетку зачехлил украинец Денис Молчанов - его дуэт со словаком Игором Зеленым уступил британцам Нилу и Кену Скупски (5:7, 3:6).
Напомним, в конце октября Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в китайском Сучжоу, где потерпел поражение.ZN.UA