Стаховский вышел в четвертьфинал турнира в Братиславе

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Украинские теннисисты продолжают выступать на европейских турнирах.

Стаховский одержал вторую победу в Словакии btu.org.ua

Украинец Сергей Стаховский продолжает успешное выступление на первенстве категории ATP Challenger Tour в Братиславе, Словакия.

Третий номер страны встречался с Денисом Истоминым из Узбекистана в рамках второго раунда и сумел одержать победу в двух сетах 7:6 (4), 6:3.

В 1/4 финала соперником Стаховского будет победитель встречи Александр Недовесов (Казахстан) - Ян-Леннард Штруфф (Германия).

В парном разряде турнира в четвертьфинале ракетку зачехлил украинец Денис Молчанов - его дуэт со словаком Игором Зеленым уступил британцам Нилу и Кену Скупски (5:7, 3:6).

Напомним, в конце октября Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в китайском Сучжоу, где потерпел поражение.