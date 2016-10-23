Стаховский выиграл парный турнир в Китае

Украинец одержал победу в дуэте с французским теннисистом.
В финале Стаховский и Эйссерик обыграли дуэт Стефан Козлов (США) / Акира Сантильян (Япония). Украинец и француз победили соперников со счетом 6:4, 7:6(4).
В 2016-м году этот титул стал вторым для Стаховского. Ранее украинец побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеуле.
Отметим, что в одиночном разряде Стаховский в Нинбо не сумел преодолеть стартовый круг. Украинец уступил японцу Ясутаке Утияме, который является 254-й ракеткой мира.
Ранее, напомним, Стаховский не сумел пройти в полуфинал "Челленджера" во Вьетнаме.ZN.UA