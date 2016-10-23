Стаховский выиграл парный турнир в Китае

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Украинец одержал победу в дуэте с французским теннисистом.

Стаховский и Эйссерик одержали победу btu.org.ua

Жонатаном Эйссериком.

Сергей Стаховский одержал победу в парном разряде на теннисном турнире в китайском городе Нинбо. Украинец одержал победу вместе с французом

В финале Стаховский и Эйссерик обыграли дуэт Стефан Козлов (США) / Акира Сантильян (Япония). Украинец и француз победили соперников со счетом 6:4, 7:6(4).

В 2016-м году этот титул стал вторым для Стаховского. Ранее украинец побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеуле.

Отметим, что в одиночном разряде Стаховский в Нинбо не сумел преодолеть стартовый круг. Украинец уступил японцу Ясутаке Утияме, который является 254-й ракеткой мира. Читайте также: Свитолина проиграла в полуфинале Кубка Кремля

Ранее, напомним, Стаховский не сумел пройти в полуфинал "Челленджера" во Вьетнаме.