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Стаховский выиграл парный турнир в Китае

23 октября в 14:36

Украинец одержал победу в дуэте с французским теннисистом.

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Стаховский и Эйссерик одержали победу
btu.org.ua
Сергей Стаховский одержал победу в парном разряде на теннисном турнире в китайском городе Нинбо. Украинец одержал победу вместе с французом Жонатаном Эйссериком.

В финале Стаховский и Эйссерик обыграли дуэт Стефан Козлов (США) / Акира Сантильян (Япония). Украинец и француз победили соперников со счетом 6:4, 7:6(4).

В 2016-м году этот титул стал вторым для Стаховского. Ранее украинец побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеуле.

Отметим, что в одиночном разряде Стаховский в Нинбо не сумел преодолеть стартовый круг. Украинец уступил японцу Ясутаке Утияме, который является 254-й ракеткой мира.

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Ранее, напомним, Стаховский не сумел пройти в полуфинал "Челленджера" во Вьетнаме.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стаховский Челленджер
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