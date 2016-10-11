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Стаховский с победы стартовал на "Челленджере" во Вьетнаме

11 октября в 18:13

Украинский теннисист в стартовом раунде обыграл представителя Германии.

Стаховский
Стаховский играет на турнире во Вьетнаме
btu.org.ua
Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире серии "Челленджер" во вьетнамском Хошимине. В первом круге украинец справился с немцем Яником Ханфманном.

Стаховский, который посеян на турнире под пятым номером, обыграл соперника в двух сетах. По ходу матча украинец четыре раза подал навылет, а также реализовал два из пяти брэйк-поинтов. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

Во втором круге Стаховский встретится с победителем пары Санам Сингх (Индия, Q) - Юуя Киби (Япония).

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Напомним, в рейтинге ATP на этой неделе Стаховский занимает 119-е место. Он является третьей ракеткой Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стаховский теннис Челленджер
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