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Стаховский прошел в четвертьфинал на турнире в Сучжоу

27 октября в 18:06

Украинец продолжает выступать на турнирах серии "Челленджер".

Стаховский
Стаховский успешно выступает в Китае
btu.org.ua
Сергей Стаховский стал четвертьфиналистом на турнире, который проходит в китайском городе Сучжоу. Украинец успешно преодолел уже два раунда.

В первом круге Стаховский обыграл китайца Боуэна Оуяна (6:4, 6:3), а в напряженном поединке второго раунда оказался сильнее американца Митчелла Крюгера - 4:6, 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал Стаховский будет бороться с 18-летним американцем Стефаном Козловым, который является 155-й ракеткой мира. Отметим, что украинский теннисист в шестой раз в нынешнем сезоне сыграет в четвертьфинале "Челленджера".

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Напомним, ранее Стаховский выиграл парный турнир в Нинбо. К слову, в финале украинец вместе с французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт, в составе которого играл Козлов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стаховский теннис Челленджер
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