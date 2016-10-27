Стаховский прошел в четвертьфинал на турнире в Сучжоу

Украинец продолжает выступать на турнирах серии "Челленджер".

Стаховский успешно выступает в Китае btu.org.ua

Сергей Стаховский стал четвертьфиналистом на турнире, который проходит в китайском городе Сучжоу. Украинец успешно преодолел уже два раунда.

В первом круге Стаховский обыграл китайца Боуэна Оуяна (6:4, 6:3), а в напряженном поединке второго раунда оказался сильнее американца Митчелла Крюгера - 4:6, 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал Стаховский будет бороться с 18-летним американцем Стефаном Козловым, который является 155-й ракеткой мира. Отметим, что украинский теннисист в шестой раз в нынешнем сезоне сыграет в четвертьфинале "Челленджера".

Напомним, ранее Стаховский выиграл парный турнир в Нинбо. К слову, в финале украинец вместе с французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт, в составе которого играл Козлов.