Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Китае

Украинский теннисист в двухчасовом матче проиграл сопернику из США.
Соперники обменялись победами в первых двух сетах, после чего Козлов, который является №155 мирового рейтинга, захватил лидерство в третьей партии. Стаховский сперва выиграл три гейма подряд и сравнял счет в сете, но затем все-таки уступил на тайбрэйке. Итоговый счет матча - 6:3, 2:6, 5:7.
Отметим, что Стаховский в шестой раз в нынешнем сезоне играл в четвертьфинале "Челленджера". Перед этим он не сумел пробиться в полуфинал на турнире во Вьетнаме.
Напомним, ранее Стаховский выиграл парный турнир в Нинбо. В финале украинец вместе с французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт, в составе которого играл Козлов.ZN.UA