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Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Китае

28 октября в 14:01

Украинский теннисист в двухчасовом матче проиграл сопернику из США.

стаховский
Стаховский выбыл из борьбы
btu.org.ua
Сергей Стаховский не сумел пробиться в полуфинал "Челленджера" в китайском городе Сучжоу. В четвертьфинале украинец уступил американцу Стефану Козлову.

Соперники обменялись победами в первых двух сетах, после чего Козлов, который является №155 мирового рейтинга, захватил лидерство в третьей партии. Стаховский сперва выиграл три гейма подряд и сравнял счет в сете, но затем все-таки уступил на тайбрэйке. Итоговый счет матча - 6:3, 2:6, 5:7.

Отметим, что Стаховский в шестой раз в нынешнем сезоне играл в четвертьфинале "Челленджера". Перед этим он не сумел пробиться в полуфинал на турнире во Вьетнаме.

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Напомним, ранее Стаховский выиграл парный турнир в Нинбо. В финале украинец вместе с французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт, в составе которого играл Козлов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стаховский теннис Челленджер
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