Стаховский проиграл в четвертьфинале турнира в Китае

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Украинский теннисист в двухчасовом матче проиграл сопернику из США.

Стаховский выбыл из борьбы btu.org.ua

Сергей Стаховский не сумел пробиться в полуфинал "Челленджера" в китайском городе Сучжоу. В четвертьфинале украинец уступил американцу Стефану Козлову.

Соперники обменялись победами в первых двух сетах, после чего Козлов, который является №155 мирового рейтинга, захватил лидерство в третьей партии. Стаховский сперва выиграл три гейма подряд и сравнял счет в сете, но затем все-таки уступил на тайбрэйке. Итоговый счет матча - 6:3, 2:6, 5:7.

Отметим, что Стаховский в шестой раз в нынешнем сезоне играл в четвертьфинале "Челленджера". Перед этим он не сумел пробиться в полуфинал на турнире во Вьетнаме. Читайте также: Стаховский прошел в четвертьфинал на турнире в Сучжоу

Напомним, ранее Стаховский выиграл парный турнир в Нинбо. В финале украинец вместе с французом Жонатаном Эйссериком обыграли дуэт, в составе которого играл Козлов.