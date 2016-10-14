Стаховский не прошел в полуфинал "Челленджера" во Вьетнаме

Украинский теннисист в напряженном поединке проиграл сопернику из Австралии.
Матч продолжался 2 часа и 42 минуты. Стаховский трижды подал навылет и взял две подачи соперника. Томпсон, который является 99-й ракеткой мира, записал себе в актив шесть эйсов, а также реализовал пять брэйкпоинтов. Счет матча - 4:6, 7:6 (4), 2:6.
В предыдущем раунде Стаховский, напомним, обыграл представителя Индии Санама Сингха со счетом 6:1, 7:5.
В рейтинге ATP на этой неделе Стаховский занимает 119-е место. Он является третьей ракеткой Украины.ZN.UA