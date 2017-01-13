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Срна вернулся из отпуска вместе с "Шахтером"

13 января в 15:58

Капитан "горняков" так и не перешел в "Барселону".

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Срна прибыл в "Шахтер"
ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" вышел из отпуска, а в группе футболистов, которые прибыли на медосмотр, был и капитан команды Дарио Срна.

В последние месяцы испанская пресса регулярно сообщала о грядущем переходе хорвата в каталонскую "Барселону", но трансфер так и не состоялся, а ветеран "горняков" готов начать подготовку к сезону в команде Паулу Фонсеки.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов уже заявил, что готов отпустить хорватского защитника в "Барселону" на правах свободного агента без компенсации, если сам игрок захочет покинуть "горняков".

Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету 34-летнего легионера 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.

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Стоит отметить, что из отпуска в расположение "Шахтера" также прибыл нападающий Филипп Будковский, который первую половину сезона провел в российском "Анжи".

По материалам: ФК Шахтер
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Тэги Срна Шахтер футбол Барселона
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