Срна вернулся из отпуска вместе с "Шахтером"

Капитан "горняков" так и не перешел в "Барселону".
В последние месяцы испанская пресса регулярно сообщала о грядущем переходе хорвата в каталонскую "Барселону", но трансфер так и не состоялся, а ветеран "горняков" готов начать подготовку к сезону в команде Паулу Фонсеки.
Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов уже заявил, что готов отпустить хорватского защитника в "Барселону" на правах свободного агента без компенсации, если сам игрок захочет покинуть "горняков".
Действующее соглашение Срны с "Шахтером" истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету 34-летнего легионера 21 матч, 1 гол и 8 результативных передач.
Стоит отметить, что из отпуска в расположение "Шахтера" также прибыл нападающий Филипп Будковский, который первую половину сезона провел в российском "Анжи".ФК Шахтер