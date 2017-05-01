Срна продлил контракт с "Шахтером"

Капитан подписал с дончанами новое соглашение в день своего 35-летия.

Срна будет играть за "Шахтер" в следующем сезоне ФК Шахтер

Крайний защитникподписал с донецким "Шахтером" новый контракт до лета 2018 года.

"Очень рад продлить контракт с "Шахтером". Переговоров как таковых не было. Мое желание - завершить карьеру в донецком клубе. И когда президент сказал, что предлагает мне новый контракт, я лишь согласился, ведь был согласен на любые условия", - цитирует Срну официальный сайт "горняков".

Хорват выступает за "Шахтер" с 2003 года. На счету Срны восемь титулов чемпиона Украины, по шесть - в Кубке и Суперкубке Украины, а также Кубок УЕФА 2009 года. Зимой игрок, который является рекордсменом по количеству матчей за "Шахтер", мог оказаться в "Барселоне", но в итоге решил остаться в Украине.

Напомним, ранее "Шахтер" продлил контракты с защитниками Ярославом Ракицким и Сергеем Кривцовым.