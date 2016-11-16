Срна может перейти в "Барселону" уже зимой

"Шахтер" в таком случае будет проводить вторую часть сезона уже без своего капитана.

Срна может закончить сезон уже в Испании ФК Шахтер

Капитан "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срнауже во время зимней паузы. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Ожидается, что в ближайшее время каталонский клуб займется трансфером хорватского ветерана и начнет переговоры с дончанами. 34-летний Срна является приоритетным вариантом для "Барселоны" на усиление правого фланга защиты, так как имеет большой опыт выступлений на международном уровне и будет стоить не так дорого, как более молодые игроки.

Более того, ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов заявлял, что клуб отпустит капитана в "Барселону", если поступит такое предложение. Главным недостатком в сделке по Срне является тот факт, что защитник уже заигран за "горняков" в Лиге чемпионов текущего сезона, поэтому помочь каталонцам в этом турнире не сможет.

Срна выступает за "Шахтер" с 2004 года. В текущем сезоне на счету капитана 17 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых он сделал 5 результативных передач.