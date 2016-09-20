Срна может перейти в "Барселону" на краткосрочный период - СМИ

Трансфер хорватского защитника может состояться зимой.

Срна все еще может оказаться в "Барселоне" ФК Шахтер

Дарио Срна зимой может перейти в "Барселону". О возможном трансфере капитана "Шахтера" сообщает Goal.com.

Отмечается, что "Барселона" продолжает поиски правого защитника. Приоритетной целью испанского клуба является 21-летний Эктор Бельерин, который является воспитанником каталонцев, но сейчас выступает за лондонский "Арсенал".

Однако договориться о трансфере Бельерина зимой "Барселоне" будет непросто. Поэтому каталонский клуб по-прежнему заинтересован в подписании Срны - на краткосрочный период. В пользу подписания хорвата говорит также то, что "Барселоне" не придется тратить много средств - президент "Шахтера" Ринат Ахметов ранее заявил, что готов отпустить Срну бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" рассматривает Срну как одного из кандидатов на усиление состава.

На данный момент хорватский защитник травмирован и в ближайших матчах еще не сможет помочь "Шахтеру".