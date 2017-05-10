Совет ФИФА утвердил квоты конфедерациям на ЧМ-2026

Европа получила дополнительные две путевки.

Европа на ЧМ-2026 получит 16 путевок Sky Sports

Стало известно распределение квот на, на котором впервые в истории сыграют 48 команд.

Европу на чемпионате мира будут представлять 16 команд (сейчас 14), Африку – минимум 9 (сейчас 5), Азию – минимум 8 (сейчас 4,5), Северную и Южную Америку – минимум по 6 (сейчас 3,5 и 4,5), а Океанию – минимум одна (сейчас 0,5).

Еще две путевки будут разыграны между пятью командами из CAF, AFC, CONCACAF, CONEMBOL и OFC, а также сборной той конфедерации, на территории которой состоится финальная часть чемпионата мира.

При этом уже известно, что ни Европа, ни Азия не смогут принять Мундиаль. Мини-турнир пройдет в формате плей-офф и будет сыгран в две стадии. Предположительно, эти путевки будут разыграны в ноябре 2025 года.

Решение о расширении чемпионата мира до 48-ми команд было принято 10 января на заcедании ФИФА в Цюрихе.

Хозяин чемпионата мира 2026 года пока не определен и должен быть назван в мае 2020 года. Напомним, что США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026.

Ранее прокуратура Франции начала расследование коррупции в ФИФА.