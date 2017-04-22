Состоялось взвешивание перед боем Бурсака и Рамиреса

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Мексиканец оказался тяжелее украинского боксера.

Бой Бурсак – Рамирес состоится в ночь с субботы на воскресенье K2 Promotions

Состоялась официальная церемония взвешивания чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканца Хильберто Рамиреса и претендентом на его титул

Оба бойца уложились в лимит второй средней весовой категории (до 76.2 кг). Украинский боксер Макс Бурсак показал вес 75,9 кг, а его мексиканский оппонент Рамирес – 76,1 кг.

Свой крайний поединок Бурсак провел против Руслана Щелева (13-7-0, 7 КО) в киевском "Дворце спорта" 23 апреля прошлого года, победив единогласным решением судей. Рамирес отобрал чемпионский пояс у Артура Абрахама 9 апреля прошлого года, одолев соперника по судейским запискам.

Бой Бурсак – Рамирес состоится в ночь с субботы на воскресенье в Карсоне, США, на арене "StubHub Centre".

Ранее соперники провели "битву взглядов".