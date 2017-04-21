Состоялась жеребьевка матча сборной Украины с Германией в Кубке Федерации

Украинские теннисистки узнали расписание и получили соперниц.
Стоит отметить, что против лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер предстоит сыграть двум украинкам - Элине Свитолиной и Лесе Цуренко.
Суббота, 22 апреля
Элина Свитолина - Юлия Гергес
Леся Цуренко - Анжелик Кербер
Начало матчей - в 13:00 по Киеву.
Воскресенье, 23 апреля
Элина Свитолина - Анжелик Кербер
Леся Цуренко - Юлия Гергес
Надежда Киченок/Ольга Савчук - Карина Виттхефт/Лаура Зигемунд
Стоит отметить, что поединки будут проходить в Штутгарте на грунтовом покрытии.
Ранее сообщалось, что четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаррос.ZN.UA