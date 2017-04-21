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Состоялась жеребьевка матча сборной Украины с Германией в Кубке Федерации

21 апреля в 15:54

Украинские теннисистки узнали расписание и получили соперниц.

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Украинки встретились со своими соперницами перед матчем
btu.org.ua
Сегодня, 21 апреля, состоялась жеребьевка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между Украиной и Германией.

Стоит отметить, что против лидера мирового рейтинга Анжелик Кербер предстоит сыграть двум украинкам - Элине Свитолиной и Лесе Цуренко.

Суббота, 22 апреля

Элина Свитолина - Юлия Гергес
Леся Цуренко - Анжелик Кербер

Начало матчей - в 13:00 по Киеву.

Воскресенье, 23 апреля

Элина Свитолина - Анжелик Кербер
Леся Цуренко - Юлия Гергес
Надежда Киченок/Ольга Савчук - Карина Виттхефт/Лаура Зигемунд

Стоит отметить, что поединки будут проходить в Штутгарте на грунтовом покрытии.

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Ранее сообщалось, что четверо украинцев сыграют в основной сетке Ролан Гаррос.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кубок Федерации теннис
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