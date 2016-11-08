Борьбу за трофей продолжат восемь команд.

Восемь команд разбиты на две группы ФБУ

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины по баскетболу . После матчей предварительных раундов борьбу за трофей продолжат восемь команд.

По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы. В полуфинал пройдут по два лучших коллектива из каждой группы.

Результаты жеребьевки:

Группа А: "Черкасские Мавпы" (Черкассы), "Будивельник" (Киев), "Запорожье-ZOG" (Запорожье), победитель пары "Химик" (Южный) / МАУП (Киев).

Группа Б: БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Николаев" (Николаев), "Днепр" (Днепр).

Стартует групповой этап 30 ноября. Читайте также: "Химик" одержал восьмую подряд победу в Суперлиге

Напомним, согласно регламенту Кубка Украины, Финала четырех у турнира в этом сезоне не будет. На стадии 1/2 финала, а также в финале будет сыграно по два матча - дома и на выезде.