Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины по баскетболу

Борьбу за трофей продолжат восемь команд.
По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы. В полуфинал пройдут по два лучших коллектива из каждой группы.
Результаты жеребьевки:
Группа А: "Черкасские Мавпы" (Черкассы), "Будивельник" (Киев), "Запорожье-ZOG" (Запорожье), победитель пары "Химик" (Южный) / МАУП (Киев).
Группа Б: БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Николаев" (Николаев), "Днепр" (Днепр).
Стартует групповой этап 30 ноября.
Напомним, согласно регламенту Кубка Украины, Финала четырех у турнира в этом сезоне не будет. На стадии 1/2 финала, а также в финале будет сыграно по два матча - дома и на выезде.ФБУ