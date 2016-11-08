Топ Новости
<
>

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины по баскетболу

8 ноября в 16:51

Борьбу за трофей продолжат восемь команд.

323
Восемь команд разбиты на две группы
ФБУ
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины по баскетболу. После матчей предварительных раундов борьбу за трофей продолжат восемь команд.

По итогам жеребьевки команды были разбиты на две группы. В полуфинал пройдут по два лучших коллектива из каждой группы.

Результаты жеребьевки: 

Группа А: "Черкасские Мавпы" (Черкассы), "Будивельник" (Киев), "Запорожье-ZOG" (Запорожье), победитель пары "Химик" (Южный) / МАУП (Киев). 

Группа Б: БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Николаев" (Николаев), "Днепр" (Днепр).

Стартует групповой этап 30 ноября.

Читайте также: "Химик" одержал восьмую подряд победу в Суперлиге

Напомним, согласно регламенту Кубка Украины, Финала четырех у турнира в этом сезоне не будет. На стадии 1/2 финала, а также в финале будет сыграно по два матча - дома и на выезде.

По материалам: ФБУ
Читайте также
Тэги баскетбол Кубок Украины Будивельник Днепр Химик Кривбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.57
EUR 28.29
Последние новости