Состав легионеров сборной Украины остался прежним

Андрей Шевченко вызвал в команду семерых футболистов, выступающих за пределами чемпионата Украины.

Сборная проведет два матча до конца года ФФУ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами из зарубежных чемпионатов, которые будут готовиться к матчам против Финляндии и Сербии. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Приглашения получили Денис Бойко ("Малага"), Артем Федецкий ("Дармштадт"), Евгений Шахов (ПАОК), Евгений Коноплянка ("Шальке"), Александр Зинченко (ПСВ), Роман Зозуля ("Бетис") и Артем Кравец ("Гранада").

Футболисты, которые выступают в чемпионате России (Марко Девич и Филипп Будковский), приглашения в сборную не получили.

Отметим, что согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на ближайшие матчи, будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, 12 ноября сборная Украины в Одессе проведет матч квалификации на чемпионат мира-2018 против сборной Финляндии. 15 ноября в Харькове украинцы сыграют товарищеский поединок со сборной Сербии.