Соперником Усика станет южноафриканец Мчуну

Поединок состоится 17 декабря в США.
Как сообщил ТАСС промоутер Усика Александр Красюк, Мчуну уже подписал контракт на бой. Поединок, как и планировалось ранее, пройдет 17 декабря в США.
28-летний Мчуну на профессиональном ринге провел 19 боев и одержал 17 побед. Отметим, что соперниками южноафриканца были Эдди Чемберс, который в 2010 году проиграл Владимиру Кличко, а также два экс-оппонента Усика: Дэниел Брюэр и Дэни Вентер. Мчуну во всех этих боях одержал победы. Поражения будущему сопернику Усика нанесли другие южноафриканцы: Илунга Макабу и Зак Мвекасса.
Напомним, соперником Усика мог стать босниец Дамир Бельо, однако он отказался от поединка из-за плохой физической формы.ТАСС