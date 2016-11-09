Соперником Усика станет южноафриканец Мчуну

Поединок состоится 17 декабря в США.

Мчуну подписал контракт на бой с Усиком smithsboxing.co.za

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO Александра Усика станет южноафриканский боксер Табисо Мчуну.

Как сообщил ТАСС промоутер Усика Александр Красюк, Мчуну уже подписал контракт на бой. Поединок, как и планировалось ранее, пройдет 17 декабря в США.

28-летний Мчуну на профессиональном ринге провел 19 боев и одержал 17 побед. Отметим, что соперниками южноафриканца были Эдди Чемберс, который в 2010 году проиграл Владимиру Кличко, а также два экс-оппонента Усика: Дэниел Брюэр и Дэни Вентер. Мчуну во всех этих боях одержал победы. Поражения будущему сопернику Усика нанесли другие южноафриканцы: Илунга Макабу и Зак Мвекасса.

Напомним, соперником Усика мог стать босниец Дамир Бельо, однако он отказался от поединка из-за плохой физической формы.