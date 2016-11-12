Соперник Малиновского не сможет претендовать на титул украинца

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Боксер из Никарагуа провалил взвешивание перед титульным боем.

Осэхо не сможет отобрать титул у Малиновского K2 Promotions

В Киеве состоялась официальная процедура взвешивания перед, главным событием которого станет бой Олега Малиновского, который будет защищать титул чемпиона Европы по версии WBO в полулегком весе против Эусебио Осэхо.

На процедуре взвешивания оба боксера не уложились в весовой лимит - Малиновскому нужно было сбросить всего 150 грамм (57, 15 кг), его сопернику - три килограмма (60 кг). Со второй попытки украинец с задачей справился, а вот его соперник не сумел. Таким образом, бой состоится, но Осэхо не будет претендовать на титул, а также заплатит финансовую компенсацию сопернику.

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Денис Беринчик также выйдет на ринг против испанца Хуана Окуры. Украинец также с первой попытки не уложился в вес - 62 кг, а вот его сопернику это удалось - 60,9 кг.

Для Беринчика этот поединок станет пятым на профессиональном ринге. В четырех предыдущих Денис победил, а три из них завершил досрочно.

Напомним, Беринчик и Малиновский в последний раз выходили на ринг 23 апреля в столичном "Дворце спорта", когда одержали свои очередные победы, а Малиновский завоевал вакантный титул WBO.