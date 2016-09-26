Следующим соперником Усика может стать непобедимый американец - СМИ

Майкл Хантер-младший может выйти в ринг против украинца в Нью-Йорке.
Отмечается, что вариант боя с Хантером возможен, если Усик выйдет в ринг 10 декабря в Нью-Йорке. Альтернативным вариантом, напомним, является проведение боя 24 декабря в Киеве.
28-летний Хантер, который владеет поясом WBO NABO, в профессионалах выступает с 2013 года. В предыдущий раз он выходил на ринг 13 мая, когда единогласным решением судей выиграл у непобедимого на тот момент Исайи Томаса.
Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.boxingnews.com.ua