Следующим соперником Усика может стать непобедимый американец - СМИ

Майкл Хантер-младший может выйти в ринг против украинца в Нью-Йорке.

Хантер выиграл двенадцать боев alchetron.com

(10-0, 9 КО)

(12-0, 8 КО)

Ringpolska.pl.

Следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усикаможет стать американский боксер Майкл Хантер-младший. Об этом сообщает

Отмечается, что вариант боя с Хантером возможен, если Усик выйдет в ринг 10 декабря в Нью-Йорке. Альтернативным вариантом, напомним, является проведение боя 24 декабря в Киеве.

28-летний Хантер, который владеет поясом WBO NABO, в профессионалах выступает с 2013 года. В предыдущий раз он выходил на ринг 13 мая, когда единогласным решением судей выиграл у непобедимого на тот момент Исайи Томаса. Читайте также: Через два года Усик может перейти в супертяжелый вес

Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.