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Следующим соперником Усика может стать непобедимый американец - СМИ

26 сентября в 20:16

Майкл Хантер-младший может выйти в ринг против украинца в Нью-Йорке.

майкл хантер бокс
Хантер выиграл двенадцать боев
alchetron.com
Следующим соперником чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика (10-0, 9 КО) может стать американский боксер Майкл Хантер-младший (12-0, 8 КО). Об этом сообщает Ringpolska.pl.

Отмечается, что вариант боя с Хантером возможен, если Усик выйдет в ринг 10 декабря в Нью-Йорке. Альтернативным вариантом, напомним, является проведение боя 24 декабря в Киеве.

28-летний Хантер, который владеет поясом WBO NABO, в профессионалах выступает с 2013 года. В предыдущий раз он выходил на ринг 13 мая, когда единогласным решением судей выиграл у непобедимого на тот момент Исайи Томаса.

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Напомним, Усик отобрал пояс чемпиона мира у поляка Кшиштофа Гловацки 17 сентября, выиграв единогласным решением судей.

По материалам: boxingnews.com.ua
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Тэги Усик бокс Хантер
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