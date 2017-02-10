Скандальный экс-футболист Марадона будет работать в ФИФА

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Легендарный футболист стал членом организации.

Марадона устроился в ФИФА globoesporte.globo.com

Знаменитый в прошлом футболисттрудоустроился в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом аргентинец сообщил на своей странице в Facebook, не уточнив при этом должность.

"Теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить свою мечту, которая была у меня всю жизнь. Я буду работать в чистой и прозрачной ФИФА вместе с людьми, которые действительно любят футбол. Спасибо всем, кто помогал мне принять этот вызов", - написал легендарный футболист.

Диего Марадона ранее неоднократно критиковал бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера, который был отстранен от футбола в результате "ФИФА-гейта" - крупнейшего в истории организации коррупционного скандала.

Стоит отметить, что последним местом работы 56-летнего Марадоны был клуб из ОАЭ "Аль-Васл" в 2012-м году.

Напомним, в октябре Марадона принял участие в благотворительном "Матче мира".