Скандальный экс-футболист Марадона будет работать в ФИФА

Легендарный футболист стал членом организации.
"Теперь это официально. Наконец-то я могу исполнить свою мечту, которая была у меня всю жизнь. Я буду работать в чистой и прозрачной ФИФА вместе с людьми, которые действительно любят футбол. Спасибо всем, кто помогал мне принять этот вызов", - написал легендарный футболист.
Диего Марадона ранее неоднократно критиковал бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера, который был отстранен от футбола в результате "ФИФА-гейта" - крупнейшего в истории организации коррупционного скандала.
Стоит отметить, что последним местом работы 56-летнего Марадоны был клуб из ОАЭ "Аль-Васл" в 2012-м году.
Напомним, в октябре Марадона принял участие в благотворительном "Матче мира".