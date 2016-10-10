Ситуация в стране влияет на развитие украинского футбола - Генинсон

Президент Премьер-лиги уверен, что в украинском футболе продолжается "период выздоровления".

Генинсон уверен, что украинский футбол будет развиваться kp.ua

ПрезидентВладимир Генинсон подчеркнул, что со временем конкуренция среди команд футбольной элиты будет расти благодаря появлению новых команд, которые пока выступают в Первой лиге. При этом кризис в Украине серьезно сказался на состоянии футбола.

"Нынешняя ситуация в стране, безусловно, влияет на развитие главного национального спортивного продукта. Последствия видны в национальном чемпионате, количество команд в котором сократилось с 16 до 12. Происходящее сейчас я называю периодом оздоровления. Мы взяли два переходных года, чтобы в Первой лиге "созрели" пять-шесть команд, которые смогут достойно себя представлять в украинской Премьер-лиге", - сказал Генинсон в интервью изданию "Бизнес".

"В Украине есть все предпосылки для развития клубного футбола как продукта востребованного и успешного - им интересуется более трети населения страны, а это колоссальный потенциал".

"Есть цель: превратить футбол из популярного вида спорта в массовую культуру, состоящую из множества элементов. Мы системно работаем над развитием УПЛ. Среди прочего занимаемся профильным обучением, проводим различные опросы и исследования. Одна из стратегических задач УПЛ - создание максимально комфортных условий на каждом стадионе, чтобы массовая аудитория, а не только фанаты, начала ходить на футбол".

Напомним, после десятого тура в украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на шесть очков.