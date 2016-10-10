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Ситуация в стране влияет на развитие украинского футбола - Генинсон

10 октября в 23:40

Президент Премьер-лиги уверен, что в украинском футболе продолжается "период выздоровления".

владимир генинсон
Генинсон уверен, что украинский футбол будет развиваться
kp.ua
Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон подчеркнул, что со временем конкуренция среди команд футбольной элиты будет расти благодаря появлению новых команд, которые пока выступают в Первой лиге. При этом кризис в Украине серьезно сказался на состоянии футбола.

"Нынешняя ситуация в стране, безусловно, влияет на развитие главного национального спортивного продукта. Последствия видны в национальном чемпионате, количество команд в котором сократилось с 16 до 12. Происходящее сейчас я называю периодом оздоровления. Мы взяли два переходных года, чтобы в Первой лиге "созрели" пять-шесть команд, которые смогут достойно себя представлять в украинской Премьер-лиге", - сказал Генинсон в интервью изданию "Бизнес".

"В Украине есть все предпосылки для развития клубного футбола как продукта востребованного и успешного - им интересуется более трети населения страны, а это колоссальный потенциал".

"Есть цель: превратить футбол из популярного вида спорта в массовую культуру, состоящую из множества элементов. Мы системно работаем над развитием УПЛ. Среди прочего занимаемся профильным обучением, проводим различные опросы и исследования. Одна из стратегических задач УПЛ - создание максимально комфортных условий на каждом стадионе, чтобы массовая аудитория, а не только фанаты, начала ходить на футбол".

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Напомним, после десятого тура в украинской Премьер-лиге донецкий "Шахтер" опережает киевское "Динамо" на шесть очков.

По материалам: Бизнес
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Тэги Генинсон Премьер-лига футбол
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