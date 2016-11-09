Шовковский не хочет продлевать контракт с "Динамо"

Вратарь заявил, что устал и "семь раз отмерит", если ему предложат новое соглашение.

Шовковский может завершить карьеру ФК Динамо

Александр Шовковский заявил, что не хочет продлевать контракт с киевским "Динамо" и думает о завершении карьеры.

"Не хочу продлевать контракт. Я устал. Мне в январе исполнится 42. Для игрока это очень много, и я не готов вкладывать столько сил, чтобы доказывать, конкурировать и превозмогать себя.

Я уже не могу, не хочу быть обузой для "Динамо". Если мне предложат контракт, то я семь раз отмерю, чтобы потом один раз отрезать. Не хочу говорить о будущем", - сказал Шовковский в эфире радио "Аристократы".

Напомним, текущее соглашение Шовковского с "Динамо" истекает в декабре. В нынешнем сезоне голкипер потерял место в основе команды, уступив его молодому Артуру Рудько.

Также добавим, что в октябре Шовковский получил тренерскую лицензию.