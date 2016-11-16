Шевченко по итогам пяти матчей стал самым эффективным тренером в истории сборной Украины

Пока национальная команда не проигрывала под руководством нового тренерского штаба.
Под руководством тренерского штаба Шевченко команда в пяти матчах одержала три победы и два поединка завершила вничью, набрав 73,33% возможных очков. Данный показатель является лучшим среди всех тренеров, которые провели у руля сборной не менее пяти матчей.
Ранее лучшим был Михаил Фоменко (70,27%), а без провальных матчей с Германией, Северной Ирландией и Польшей на Евро-2016 показатель специалиста составлял 76,47%.
Топ-5 тренеров сборной Украины по проценту набранных очков
1. Андрей Шевченко (5) - 73,33%
2. Михаил Фоменко (37) - 70,27%
3. Алексей Михайличенко (21) - 65,08%
4. Йожеф Сабо (34) - 58,82%
5. Олег Блохин (64) - 52,6%
Напомним, в ноябре Украина провела два матча и оба раза побеждала. Подопечные Андрея Шевченко одолели Финляндию (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2018, а также в товарищеской встрече справились с Сербией (2:0).Вести