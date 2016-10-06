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Шевченко вошел в символическую сборную тренеров отбора на ЧМ-2018

6 октября в 19:00

Украинский специалист стал нападающим символической команды от УЕФА.

Андрей Шевченко
Шевченко попал в команду тренеров от УЕФА
ФФУ
Официальный сайт УЕФА представил символическую команду тренеров европейских сборных, которые принимают участие в отборе на чемпионат мира 2018 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в символическую команду из известных экс-футболистов, став одним из двух нападающих.

Символическая сборная тренеров от УЕФА:

Вратарь: Хулен Лопетеги (Испания)

Защитники: Данни Блинд (Нидерланды), Гарет Саутгейт (Англия), Ларс Ольсен (Дания, тренирует Фарерские острова), Фатих Терим (Турция)

Полузащитники: Гордон Страчан (Шотландия), Мартин О'Нил (Северная Ирландия, тренирует Ирландию), Дидье Дешам (Франция), Роберт Просинечки (Югославия/Хорватия, тренирует Азербайджан)

Нападающие: Андрей Шевченко (Украина), Мариан Пахарь (Латвия)

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uefa.com
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Напомним, сегодня, 6 октября, сборная Украины сыграет на выезде с Турцией. ZN.UA проведет текстовую трансляцию матча.

По материалам: uefa.com
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Тэги Шевченко сборная УЕФА
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