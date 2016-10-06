Шевченко вошел в символическую сборную тренеров отбора на ЧМ-2018

Украинский специалист стал нападающим символической команды от УЕФА.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в символическую команду из известных экс-футболистов, став одним из двух нападающих.
Символическая сборная тренеров от УЕФА:
Вратарь: Хулен Лопетеги (Испания)
Защитники: Данни Блинд (Нидерланды), Гарет Саутгейт (Англия), Ларс Ольсен (Дания, тренирует Фарерские острова), Фатих Терим (Турция)
Полузащитники: Гордон Страчан (Шотландия), Мартин О'Нил (Северная Ирландия, тренирует Ирландию), Дидье Дешам (Франция), Роберт Просинечки (Югославия/Хорватия, тренирует Азербайджан)
Нападающие: Андрей Шевченко (Украина), Мариан Пахарь (Латвия)
Напомним, сегодня, 6 октября, сборная Украины сыграет на выезде с Турцией. ZN.UA проведет текстовую трансляцию матча.uefa.com