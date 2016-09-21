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Шевченко уверен, что с Турцией и Косово Украину ждут сложные матчи

21 сентября в 13:51

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о предстоящих матчах квалификации ЧМ-2018, а также о своем дебюте в национальной команде.

Андрей Шевченко
Шевченко уверен, что ему будет сложно
football.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что матчи против сборных Турции и Косово в отборе на чемпионат мира будут для "желто-синих" непростыми.

"Это будут сложные матчи. Мы попали в непростую группу, в которой собрались сразу 4 участника финальной стадии Евро-2016. Наши конкуренты имеют состоявшиеся сыгранные коллективы. Мы же сейчас стоим в начале становления команды. Первые матчи в группе показали, что аутсайдеров не будет - нас ждет борьба в каждом матче и много непредсказуемых результатов.

Мне будет сложно - так же сложно, как и в момент моего дебюта, ведь ответственность за результат возрастает с каждым матчем. А при этом мы меняем игру команды. И я хочу достичь той игры, которая принесет результат", - сказал Шевченко в интервью сайту Sport Arena.

Также он прокомментировал свой дебют в роли главного тренера сборной: "Какую оценку поставил бы за матч с Исландией? Я не выставляю оценки. Но своим дебютом я доволен. У нас есть команда, хотя сейчас только начало работы. Но мы понимаем с игроками друг друга, они хорошо воспринимают новые требования. В этом и есть перспектива".

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Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2018 с домашней ничьей - 1:1.

По материалам: Sport Arena
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Тэги сборная Шевченко ЧМ-2018
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