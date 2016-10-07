Шевченко считает, что с Турцией "все было идеально" до концовки матча

Наставник сборной Украины прокомментировал ничейный результат минувшего противостояния.

Шевченко не хочет видеть в сборной "бей-беги" twitter.com

В турецком городе Конья состоялся матч квалификации ЧМ-2018. Подопечные Андрея Шевченко вели со счетом 2:0, но в итоге не удержали преимущество, пропустив два мяча.

"В первом тайме ребята играли очень хорошо. Мы практически ничего не дали им сделать. Было очень много моментов у нас. Пропустили такой гол за минуту до конца. Если бы не пропустили первый мяч и ушли на перерыв со счетом 2:0, я думаю, турки может быть где-то и повесили бы головы", - цитирует Шевченко телеканал "Футбол 1".

"Мы играли с хорошим соперником. Ребята отдали все силы. Турки где-то провалили первый тайм, но сконцентрировались во втором. Стадион поддерживал хорошо. После забитого мяча они, наоборот, воспряли и забили нам со спорного пенальти мяч. Если мы уберем последние 10 минут, то все было идеально. Первым делом я сказал в раздевалке, чтобы игроки забыли эту игру и готовились к следующей".

"Я доволен игрой команды. Эпизоды были очень хорошие, хотя были и слабые стороны - их подтянем немного. Результатом после 2:0 не совсем доволен. Для меня главное, чтобы они играли в футбол. Я не хочу видеть бей-беги. Я хочу видеть комбинационный футбол и верю, что наши футболисты могут в него играть. Даже если это было не всегда, но они делали очень хорошие кусочки, а значит мы на правильном пути".

Напомним, в первом матче квалификации ЧМ-2018 украинцы сыграли вничью с Исландией.