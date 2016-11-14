Шевченко прививает сборной Украины европейский стиль - Павелко

В Федерации футбола Украины довольны работой тренерского штаба команды.
"Шевченко ввел такую традицию, что дебютанты сборной должны рассказать стих или спеть песню. Это очень сильно объединило команду. Атмосфера в сборной просто сумасшедшая. Очень переживаю, чтобы не сглазить, но такого в сборной Украины никогда не было. Шевченко прививает сборной европейский стиль. И это касается не только тактики игры, но и дисциплины".
"Сейчас такая ситуация, что футболисты готовы скрыть микротравму, лишь бы попасть в сборную. Это, наверное, то, ради чего национальная команда и существует", - сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".
Напомним, 12 ноября сборная Украины обыграла Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.Футбол 1