Шевченко прививает сборной Украины европейский стиль - Павелко

В Федерации футбола Украины довольны работой тренерского штаба команды.

Павелко похвалил работу тренера sport.ua

Обстановка в сборной Украины после назначения на пост главного тренера Андрея Шевченко значительно улучшилась. Об этом заявил президент ФФУ

"Шевченко ввел такую традицию, что дебютанты сборной должны рассказать стих или спеть песню. Это очень сильно объединило команду. Атмосфера в сборной просто сумасшедшая. Очень переживаю, чтобы не сглазить, но такого в сборной Украины никогда не было. Шевченко прививает сборной европейский стиль. И это касается не только тактики игры, но и дисциплины".

"Сейчас такая ситуация, что футболисты готовы скрыть микротравму, лишь бы попасть в сборную. Это, наверное, то, ради чего национальная команда и существует", - сказал Павелко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, 12 ноября сборная Украины обыграла Финляндию в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года.