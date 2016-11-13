Шевченко отметил усталость футболистов во втором тайме матча с Финляндией

Наставник национальной сборной остался доволен действиями игроков.

Шевченко отметил сложный график игроков "Динамо" и "Шахтера" ФФУ

В Одессе состоялся матч отбора на чемпионат мира 2018 года, в котором. Судьбу поединка решил единственный гол Кравца в первом тайме.

"Большое спасибо всем болельщикам, первый раз мы играем в этом году при заполненных трибунах в Украине. Это очень хорошо для команды. Первый тайм был очень хорош, был прекрасный контроль мяча. Но после перерыва, мне кажется, сказалась усталость - ребята с "Динамо" и "Шахтера" устали, они играют в тяжелом графике на трех фронтах. Я по себе скажу, что за осень мы немало устали летать за футболистами. А они устают еще больше. Поэтому я рад, что ребята забили, выстояли в нужный момент и победили. На днях мы проанализируем игру и сделаем более основательные выводы", - сказал наставник сборной Андрей Шевченко.

"Есть причины, которые влияют на игру, но это не отговорки. Я требую от команды определенной игры, но пока это не полностью не получается. Второй тайм вышел не таким, как хотелось. Но, повторюсь, начали хорошо, высоко прессинговали и играли смело. Во втором же тайме Финляндия немного перестроилась и начала играть более активно".

"Стоит отдать Финляндии должное - во втором тайме они выпустили атакующего игрока и смогли изменить игру. Хотя стоит сказать, что в определенный момент мы отдали им преимущество и позволили им играть на дальних передачах. Но они боролись до конца, играли и пытались изменить счет, а не просто стояли у своих ворот и отбивались. С другой стороны, второй матч сборная не пропускает, и это очень важно, что команда играет на ноль. Это довольно важно как для голкипера и защитников, так и для всей команды. Поэтому будем стараться продолжать в том же духе".

Результаты всех матчей отбора 12 ноября.