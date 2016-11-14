Матч против Сербии не является подготовкой к Хорватии - Шевченко

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке.
"Я рассматриваю матч против Сербии в серьезном контексте. Мы закрыли официальную часть, сыграв четыре поединка. Эта игра специально планировалась, чтобы просмотреть кандидатов на будущее. Те игроки, которые приглашены, они получат шанс завтра сыграть. Мы играем с хорошей командой. Это хороший раздражитель для нас. Важно играть и очень хорошо настроиться на этот матч.
До встречи с Хорватией еще четыре месяца, поэтому я не вижу смысла рассматривать этот матч именно в данном разрезе. Сербия и Хорватия играют совсем в разный футбол. Например, сербы играют в три защитника, а хорваты - в четыре. Завтрашняя игра не является подготовкой к матчу с Хорватией", - сказал Шевченко.
"Что касается состава, моя задача - дать сыграть футболистам, которые меньше играли. Будем исходить из этого и вырабатывать стратегию против сборной Сербии, очень хорошей команды", - также отметил главный тренер "желто-синих".
Кроме того, Шевченко рассказал об изменениях в игре сборной: "Прежде всего, сборная Украины с приходом нового тренерского штаба изменила структуру игры. Мы стараемся играть первым номером. И статистика это подтверждает. Мы больше других команд держим мяч, чаще соперников бьем по воротам. Структура серьезно изменилась".
Напомним, 12 ноября сборная Украины в рамках квалификации на чемпионат мира обыграла сборную Финляндии со счетом 1:0.MatchDay