Шевченко назвал оборону главным козырем сборной Финляндии

Главный тренер "желто-синих" прокомментировал свой выбор на предстоящие матчи и поделился мнением о сопернике по квалификации.

Шевченко доволен игрой сборной ФФУ

Главный тренер сборной Украиныпообщался со СМИ перед предстоящими матчами против сборных Финляндии и Сербии.

"Финляндия - неплохая команда, она умеет хорошо обороняться. Главный тренер провел очень хорошую работу. То, что один из ведущих игроков финской сборной Роман Еременко дисквалифицирован - для нас это плюс. Но минус в том, что эта команда и без него играет очень хорошо. Очень опасно финны используют стандартные положения, контратаки. Нам будет непросто сломать оборону этой команды. Нужно очень хорошо подготовиться", - подчеркнул Шевченко.

Также главный тренер сборной прокомментировал свой выбор игроков на ближайшие матчи: "У нас есть определенный костяк, определенный коллектив, с которым мы начали этот цикл. Я хочу закончить год с этой командой. У нас есть определенные связи, которые сформировались в процессе тренировок и игр, и их надо использовать. Команда играет хорошо, тренерский состав доволен игроками, которых мы вызываем. Чтобы не нарушать определенные позиции, вызвали этих исполнителей".

Кроме того, Шевченко рассказал о том, почему не вызвал Хачериди и дополнительно вызвал Коваленко: "По Хачериди - я разговаривал с Женей, был в раздевалке. У него есть проблема. Мы договорились, что он остается в клубе, лечится в "Динамо" и будет готовиться к следующим матчам своей команды. В этих двух матчах сборной он не поможет, так как у него проблема с коленом.

Что касается Коваленко, то нужно было до конца узнать информацию о нем. Получилась маленькая нестыковка, по прилету надо было узнать о его состоянии. Когда я получил точную информацию, а это было почти ночью, то добавил его в список".

Напомним, сборная Украины сыграет против сборной Финляндии 12 ноября в Одессе, а 15 ноября встретится с Сербией в Харькове.