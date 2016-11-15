Шевченко и игроки сборной Украины навестили воинов АТО в госпитале

Кучер, Коваленко и Кравец вместе с главным тренером национальной команды побывали в харьковском госпитале.

Перед товарищеским матчем против сборной Сербии Андрей Шевченко и игроки сборной Украины Александр Кучер, Виктор Коваленко и Артем Кравец навестили воинов АТО в харьковском госпитале.

Военнослужащие получили памятные сувениры-подарки от делегации ФФУ, а также получили автографы тренера и игроков, и сфотографировались с ними.

"Побывали сегодня в военном госпитале. Скажу так: больно видеть все это, можно сказать, что обычные парни, возрастом немного старше меня! Но с уверенностью можно сказать, что когда видишь их глаза и просто этих людей, то знаешь – пока они стоят на передовых и борются за нашу свободу, то мы можем спать спокойно! Спасибо таким людям! Слава Украине!", - написал на своей странице в Instagram Виктор Коваленко.

Также, как сообщила глава харьковской ОГА Юлия Светличная в своем Facebook, врачи позволили десяти воинам посетить матч Украина - Сербия, который состоится сегодня, 15 ноября.