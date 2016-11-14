Шевченко даст сыграть с Сербией резервистам сборной

Тренерский штаб хочет посмотреть в деле максимальное количество игроков.

Шевченко хочет просмотреть запасных футболистов XSport.ua

В товарищеском матче против сборной Сербии возможность выйти на поле будет у тех, кто не попадал в состав национальной команды в официальных поединках. Об этом в эфире телеканала "2+2" сообщил наставник украинской сборной

"Это возможность проверить игроков, которые меньше играли за сборную Украины. Я дам возможность всем играть. Мы хотим посмотреть всех кандидатов. Посмотреть разные схемы и все остальное. Мы работаем с этой игрой на будущее.

Сезон в официальных матчах для нас закрыт. Товарищеская игра несет информативный знак для нас".

Стоит отметить, что в текущем отборочном цикле игровая практика отсутствовала или была сведена к минимуму для следующих футболистов: вратари Денис Бойко и Алексей Шевченко, защитники Сергей Кривцов и Артем Федецкий, полузащитники Сергей Сидорчук, Евгений Шахов, Максим Малышев, Александр Караваев, Иван Петряк и Виктор Цыганков, а также форварды Роман Зозуля и Артем Беседин.

Поединок Украины и Сербии состоится в Харькове во вторник, 15 ноября.

Напомним, 12 ноября сборная Украины в рамках отбора на ЧМ-2018 одолела Финляндию - 1:0.