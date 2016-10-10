Украинец Шелестюк выйдет на ринг в ноябре

Украинский боксер проведет очередной поединок в США.

Шелестюк владеет двумя поясами XSport.ua

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоневыйдет на ринг 4 ноября в городе Корона, Калифорния. Об этом сообщил официальный сайт боксера.

Соперником украинца будет Джейми Эррера, владеющий титулом WBC United States. На счету американца 15 побед при 3 поражениях и 1 ничье в профи. Пока нет информации - какие звания будут на кону предстоящего боя.

Стоит отметить, что в последний раз Шелестюк боксировал 20 мая в Онтарио, когда отправил в нокаут мексиканца Эрика Мартинеса. При этом украинец защитил пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBA и чемпиона WBO NABO.

Шелестюк является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне и чемпионом мира 2011 года, а дебют украинца на профессиональном уровне состоялся в 2013-м году. Боксер сразу переехал в США.

Напомним, свои два титула Шелестюк выиграл в Лас-Вегасе 6 ноября прошлого года, сумев одолеть единогласным решением судей россиянина Асланбека Козаева.