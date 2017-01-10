Шарапова вернется на корт в апреле на турнире в Германии

Российская теннисистка выступит на турнире в Штутгарте.

Шарапова вернется на корт весной womenstennisblog.com

Россиянкавозобновит выступления в Туре на следующий день после окончания срока своей дисквалификации - 26 апреля теннисистка стартует на грунтовом турнире категории Premier в Штутгарте. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Шарапова получила прямой пропуск в основную сетку турнира, так как организаторы предоставили ей wild card.

Напомним, Шарапова 7 марта сделала заявление о том, что сдала положительный допинг-тест во время Australian Open. В ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный к употреблению милдронат.

Сначала теннисистка была дисквалифицирована на два года, после чего наказание было сокращено до 15 месяцев.

Мария Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров "Большого шлема", победительницей Итогового турнира WTA (2004), а также серебряным призером Олимпиады-2012.