"Шапекоэнсе" выиграл первый титул после авиакатастрофы

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Бразильский клуб, игроки которого погиблии в авиакатастрофе, выиграл первый трофей после трагедии.

"Шапекоэнсе" выиграл титул в обновленном составе twitter.com

В поединке 8-го тура чемпионата штата Санта-Катаринаобыграл "Жоинвиль" (2:0), благодаря чему бразильский клуб выиграл вторую часть турнира. Команда получила первый трофей после трагической гибели игроков в авиакатастрофе.

"Мы взяли в аренду нескольких футболистов, это позволило нам достичь баланса между качеством и бюджетом. Из изначального списка 90 футболистов мы выбрали 50 из них, и в конце оставили 38 игроков. Теперь у нас есть группа футболистов, и мы можем начинать подготовку к новому сезону", - сказал директор "Шапекоэнсе" Руй Кошта.

Напомним, самолет разбился в ноябре прошлого года, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки. По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фолман и защитники Алан Рускел и Элио Нето.

Ранее следствие пришло к выводу, что вина в катастрофе лежит на погибшем пилоте и авиакомпании.