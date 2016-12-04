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"Шапекоэнсе" получит Кубок Южной Америки без проведения финала

4 декабря в 12:47

Бразильский клуб, игроки которого погиблии в авиакатастрофе, станет обладателем трофея без решающего матча.

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"Шапекоэнсе" получит трофей и призовые
eurosport.ru
"Шапекоэнсе" станет обладателем Кубка Южной Америки, несмотря на то, что финальный матч против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ" так и не состоялся. О таком решении Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) сообщил президент бразильского клуба Иван Тоццо.

"КОНМЕБОЛ действительно объявит "Шапекоэнсе" победителем Копа Судамерикана. Кроме того, "Шапекоэнсе" получит от организации 2 миллиона долларов, положенных за выигрыш трофея. Все это уже подтверждено. Однако сейчас я не могу сказать, будет ли официальная церемония по вручению награды клубу", - подчеркнул Тоццо.

Самолет разбился из-за нехватки топлива в ночь с понедельника на вторник, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки. По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фоллманн и защитники Алан Рускел и Нето.

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Лайнер принадлежал боливийской компании Lamia, а власти страны уже отстранили от должностей руководство двух служб - главного управления гражданской авиации страны и администрации аэропортов и вспомогательных службы воздушной аэронавигации.

По материалам: Globo , Sport Arena ,
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Тэги Шапекоэнсе авиакатастрофа Колумбия футбол
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