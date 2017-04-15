"Шахтер" вошел в топ-100 налогоплательщиков в 2016 году

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"Горняки" заплатили больше, чем в 2015 году.

Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц ФК Шахтер

вошел в сотню наибольших налогоплательщиков по итогам минувшего года, сообщает официальный сайт Фискальной службы Украины.

В 2016 году "Шахтер" заплатил в государственную казну 386,7 миллиона гривен, находясь в концовке списка наибольших налогоплательщиков.

Эта сумма на 27% больше, нежели та, которую "горняки" заплатили в 2015 году. Других украинских спортивных клубов в топ-100 налогоплательщиков не оказалось.

Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц. За пять последних лет донецкий клуб пополнил государственный бюджет на 1 миллиард 326 миллионов 474 тысячи гривен

Отметим, что данные Фискальной службы Украины не сходятся с теми, которые в феврале "Шахтер" опубликовал на своем официальном сайте. Клуб сообщал, что заплатил в бюджет Украины чуть больше, чем 426 миллиона гривен в виде налоговых отчислений.

Сегодня, 15 апреля, "Шахтер" в Киеве сыграет против донецкого "Олимпика".