"Шахтер" уверенно обыграл "Брагу" в Лиге Европы

Дончане добыли вторую подряд победу в своей группе.

Степаненко забил первый гол ФК Шахтер

Донецкий "Шахтер" во Львовев рамках второго тура группового этапа Лиги Европы и одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Уже с первых минут стало ясно, что подопечные Пауло Фонсеки будут действовать первым номером - эта тактика принесла результат. Португальцы не справились с натиском соперника и пропустили еще до перерыва - после навеса со штрафного мяч отскочил к Тарасу Степаненко, который расстрелял ворота соперника.

На старте второго тайма "Шахтер" остался в меньшинстве, когда Фред получил вторую желтую за симуляцию. Однако ситуацию на поле это удаление не изменило - "горняки" продолжили доминировать и забили второй мяч. Виктор Коваленко оказался первым на подборе после рикошета и точно пробил. До финального свистка "Брага" пыталась контролировать мяч, но в атаке у гостей мало что получалось, а подопечные Фонсеки спокойно довели дело до победы.

"Шахтер" - "Брага" - 2:0

Голы: Степаненко, 5, Коваленко, 56

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кучер, Ордец, Исмаили, Фред, Степаненко, Марлос (Тайсон, 74), Коваленко (Малышев, 90+2), Бернард, Феррейра (Дентиньо, 85)

"Брага": Марафона, Байано, Жорж, Росич, Гойяно, Вукчевич, Мауро, Сантуш (Бакич, 67), Орта (Стоилькович, 57), Хассан, Эдуарду (Мартинес, 67)

Предупреждение: Фред, Степаненко, Кучер - Вукчевич, Сантуш, Стоилькович

Удаление: Фред, 47

Напомним, в первом туре группового этапа "Шахтер" на выезде обыграл турецкий "Коньяспор".